Только два лидера ЕС едут на открытие зимней Олимпиады в Пекине

Польша и Люксембург - единственные страны ЕС, топ-представители которых ожидаются на открытии Олимпийских игр в Пекине 4 февраля.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале EuObserver.

В посольстве Китая в ЕС подтвердили, что единственными топ-представителями из Евросоюза, которые должны быть на открытии Зимних олимпийских игр, станут президент Польши Анджей Дуда и Великий герцог Люксембурга Анри.

В канцелярии обоих лидеров не предоставили комментария на вопросы, по каким соображениям они едут на событие.

В то же время публично о бойкоте игр в знак протеста против нарушений прав человека в Китае заявили лишь несколько стран Евросоюза - Дания, Нидерланды, Чехия, Литва и Эстония, в дополнение к Британии, США, Канаде, Австралии и Японии.

Несколько стран, такие как Австрия, Латвия и Швеция, объяснили свое решение не ехать пандемией коронавируса, а другие не стали публично о чем-либо объявлять. В прошлом месяце на Совете министров иностранных дел ЕС по этому вопросу не удалось достичь единой позиции всего блока.

Игры 2022 года в Китае будут отличаться от летних игр 2008 года, когда в Пекин уехали восемь европейских лидеров и тогдашний президент США. Для сравнения, на открытии Зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 году были 13 лидеров ЕС.

"Участие такого количества стран ЕС в дипломатическом бойкоте демонстрирует, как серьезно изменилось восприятие Китая после нападок на Литву за сотрудничество с Тайванем и чрезмерной реакции Пекина в виде санкций против институтов ЕС в ответ на сравнительно мягкие меры Евросоюза против четырех китайских чиновников, которых связывают с репрессиями против уйгурского меньшинства", – считает Джейми Шей, эксперт аналитического центра Chatham House.

По мнению эксперта Рафаэло Пантуччи из Школы международных отношений в Сингапуре, ситуация демонстрирует, что Китай теряет позиции в Европе.

Британский эксперт по международным отношениям Билл Эммот выразил мнение, что дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине является результатом того, как Китай обращается с уйгурами и населением Тибета и как поступил с Гонконгом, а также дипломатического стиля Пекина.

Тем временем спикер посольства Китая при ЕС в комментарии изданию сказал, что "Китай всегда рассматривала зимнюю Олимпиаду как большое собрание спортсменов-олимпийцев и любителей спорта со всего мира, а не площадку для политической драмы и манипуляций", и что в Пекине "не слышали о том, что ЕС бойкотирует игры".

Среди 25 стран, которые будут представлены на уровне топ-чиновников – Россия, Сербия, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Аргентина.

Параллельно с церемонией открытия должен пройти саммит Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином.

Из Кремля поступали сигналы, что они якобы планируют выдать совместное заявление в поддержку требований России к Западу по поводу так называемых "гарантий безопасности". Также планируется подписание около 15 торговых соглашений, где речь может идти в том числе о новом газопроводе.

Издание напоминает, что Китай на этот раз поддерживал Россию на заседании Совбеза ООН по Украине больше, чем когда-либо с 2014 года, когда Путин начал агрессию против Украины.

Аналитики, с которыми общались журналисты, считают, что все более дружеские связи Китая и России сейчас представляют угрозу интересам Запада.

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