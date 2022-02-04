Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Австрія фінально схвалила обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для дорослих

П'ятниця, 4 лютого 2022, 13:38

Верхня палата парламенту Австрії (Бундесрат) схвалила проєкт, що робить щеплення від коронавірусу обов’язковим для всього дорослого населення, поставивши крапку у тривалій процедурі прийняття рішення. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa.

За два тижні до того проєкт схвалила нижня палата. У Бундесраті, як і очікувалося, його теж схвалили значною більшістю. 

Австрія стала першою країною Європи, що зробила щеплення від COVID-19 обов’язковим для всього дорослого населення - крім вагітних і людей, які мають медичні протипоказання. 

Перші вибіркові перевірки наявності щеплення почнуться з 15 березня.

За відмову щепитися загрожують штрафи у розмірі 600 євро, а якщо оштрафовані почнуть оскаржувати штраф і програють - сума штрафу може сягнути 3600 євро.

Наразі в Австрії вакциновані близько 70% населення, що менше, ніж в інших країнах Західної Європи. 

Ковід-сертифікат визнається чинним протягом 9 місяців з дня останньої дози. 

Читайте також: Вакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія Коронавірус Вакцини

Статті

Радослав Сікорський: У разі нападу на вас Росія воюватиме не з Україною, а з НАТО

"У разі вторгнення про це стане відомо щонайменше за кілька днів... Війна буде суттєво відмінною від того, що може собі уявити Росія..."
3 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Розмова під тиском арбітражу: як Польща пообіцяла Україні вирішити проблему з автодозволами

Україна отримала першу – хоч і проміжну – перемогу в суперечці з Польщею щодо збільшення квот на здійснення вантажних перевезень.
3 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Інфляція "золотих паспортів": як країни ЄС змінюють умови купівлі свого громадянства

ЄС не заборонятиме країнам-членам продавати "золоті паспорти". Проте вимоги для купівлі громадянства поступово посилюються.
3 лютого 2022 — Віталій Власюк, Оксана Бурячок, для Європейської правди