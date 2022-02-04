Австрія фінально схвалила обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для дорослих
Верхня палата парламенту Австрії (Бундесрат) схвалила проєкт, що робить щеплення від коронавірусу обов’язковим для всього дорослого населення, поставивши крапку у тривалій процедурі прийняття рішення.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa.
За два тижні до того проєкт схвалила нижня палата. У Бундесраті, як і очікувалося, його теж схвалили значною більшістю.
Австрія стала першою країною Європи, що зробила щеплення від COVID-19 обов’язковим для всього дорослого населення - крім вагітних і людей, які мають медичні протипоказання.
Перші вибіркові перевірки наявності щеплення почнуться з 15 березня.
За відмову щепитися загрожують штрафи у розмірі 600 євро, а якщо оштрафовані почнуть оскаржувати штраф і програють - сума штрафу може сягнути 3600 євро.
Наразі в Австрії вакциновані близько 70% населення, що менше, ніж в інших країнах Західної Європи.
Ковід-сертифікат визнається чинним протягом 9 місяців з дня останньої дози.
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