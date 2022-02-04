Австрия финально одобрила обязательную вакцинацию от коронавируса для взрослых

Верхняя палата парламента Австрии (Бундесрат) одобрила проект, делающий прививку от коронавируса обязательной для всего взрослого населения, поставив точку в длительной процедуре принятия решения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает dpa.

За две недели до этого проект одобрила нижняя палата. В Бундесрате, как и ожидалось, его тоже одобрили значительным большинством.

Австрия стала первой страной Европы, сделавшей прививку от COVID-19 обязательной для всего взрослого населения – кроме беременных и людей, имеющих медицинские противопоказания.

Первые выборочные проверки наличия прививки начнутся с 15 марта.

За отказ прививаться грозят штрафы в размере 600 евро, а если оштрафованные начнут обжаловать штраф и проиграют – сумма штрафа может составить 3600 евро.

В Австрии вакцинировано около 70% населения, что меньше, чем в других странах Западной Европы.

Ковид-сертификат признается действительным в течение 9 месяцев со дня последней дозы.

Читайте также: Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет вводить обязательную прививку.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.