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Нижня палата парламенту Австрії схвалила обов’язкову вакцинацію від коронавірусу

Четвер, 20 січня 2022, 20:34

Нижня палата парламенту Австрії переважаючою більшістю підтримала запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу для всього населення віком від 18 років, що обговорювалося з листопада 2021 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kurier.

Проєкт схвалили після тривалих дебатів з критикою та деякими поправками. Затвердили також заохочувальну лотерею для вакцинованих. 

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Міністр охорони здоров’я Вольфганг Мюкштайн на дебатах переконував, що вакцини є безпечними і для стримування вірусу потрібні високі показники охоплення вакцинацією. 

В Австрійській партії свободи, яка виступає проти вакцинації, заявили, що це "крок до тоталітаризму". 

Врешті "за" проголосували 137 зі 170 депутатів. 33 голосували проти, 10 - утримались.

Як уточнює ORF, проєкт повинен затвердити також Бундесрат, верхня палата парламенту, голосування відбудеться 3 лютого. Рішення очікувано буде схвальним, тому що правляча коаліція має у ній більшість. 

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За планами, зобов'язання робити щеплення від коронавірусу має набути чинності з 1 лютого. Початкові штрафи за відмову від вакцинації будуть складати 600 євро, але до середини березня застосовуватись не будуть.

В Австрії наразі вакциновані близько 72% населення. Це один із найнижчих показників у Західній Європі.

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Австрія Коронавірус Вакцини

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