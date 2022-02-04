Польща готує другий пакет військової допомоги для України – Дещиця

Польща готує другий пакет військово-технічної допомоги для України.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає "Європейська правда".

Як поінформував Дещиця, зараз обговорюється питання надання Польщею Україні "наступної партії військово-технічної допомоги, оборонного озброєння".

Він уточнив, що щодо першої партії військової допомоги Києву рішення вже прийнято, відтак готується вже наступна. "Можливо, це буде інше озброєння, ніж те, що передаватиметься у першій партії", - зауважив дипломат.

Він також привітав ухвалення польським парламентом резолюцій на підтримку України.

"Дуже важливо, що раніше Сейм, а сьогодні Сенат практично одноголосно ухвалили постанови про підтримку України. Серед політичних партій Польщі панує єдність щодо підтримки Києва", - повідомив Дещиця.

Як повідомлялося, 2 лютого уряд Польщі схвалив рішення про надання Україні допомоги зброєю у вигляді протиракетних комплексів та амуніції.

Напередодні під час візиту до Києва прем’єр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що Польща планує передати Україні "боєприпаси, ПЗРК Grom і дрони різного типу".