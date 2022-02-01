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Боєприпаси, ПЗРК і дрони: прем'єр Польщі конкретизував варіанти військової допомоги Україні

Вівторок, 1 лютого 2022, 10:42

Польща готова передати Україні військову допомогу, зокрема, йдеться про боєприпаси, ПЗРК Grom і дрони різного типу.

Про це на брифінгу для ЗМІ перед візитом до Києва розповів глава польського уряду Матеуш Моравецький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Звичайно, ми солідарні з нашими сусідами-українцями у світлі загрози, яку вони зараз відчувають з боку Росії. Однак солідарність і слова сьогодні недостатні, зараз їх треба перетворювати у дії. З цієї та інших причин, які пов’язані з дуже небезпечною воєнною ситуацією, яка, на жаль, там склалася, ми також готові передати оборонну зброю", - заявив Моравецький.

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Відповідаючи на запитання, яку конкретно військову допомогу Польща планує передати Україні, Моравецький зазначив: "Боєприпаси, ПЗРК Grom і дрони різного типу".

Моравецький повідомив, що Польща передасть Україні і гуманітарну допомогу, зокрема предмети першої необхідності.

За словами Моравецького, під час переговорів у Києві він має намір уточнити, якого типу військової допомоги потребують українці, щоб вони могли захищатися від можливої агресії з боку Росії.

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Це буде перший візит Моравецького в Україну на посаді глави уряду, яку він обіймає з грудня 2017 року.

З дипломатичних джерел відомо, що глави урядів Польщі та Британії у вівторок планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною.

Підготовку нового формату співпраці з двома державами у вівторок підтвердив президент Володимир Зеленський.

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Польща Росія

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