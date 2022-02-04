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65% британців вважають, що Джонсон має піти з посади у разі штрафу за вечірки під час локдауну

П'ятниця, 4 лютого 2022, 16:14

65% британців вважають, що прем’єр-міністр Борис Джонсон повинен піти у відставку, якщо поліція оштрафує його за порушення COVID-обмежень.

Про це свідчать останні опитування, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Джонсон втрапив у скандал через вечірки, проведені під час карантину на Даунінг-стріт і в Уайтхоллі. Поки поліція розслідує 12 випадків громадських зібрань, які могли порушити закони щодо зібрань в приміщеннях, які діяли на той час.

Джонсон у середу виступав у парламенті з цього приводу і заявив, що він зосереджений на тому, щоб "продовжити роботу". Він відмовився сказати, чи піде у відставку, якщо поліція вирішить оштрафувати його за порушення правил, сказавши лише, що "дотримуватиметься закону".

Однак, згідно з опитуванням, майже дві третини громадськості вважають, що він повинен піти з посади, якщо буде накладений штраф, тоді як 58% вважають, що він повинен піти, якщо його співробітники порушили закон.

Менше половини — 44% — виборців консерваторів, які брали участь у опитуванні, заявили, що Джонсон повинен піти у відставку, якщо його оштрафують. Це підтверджує припущення депутатів-консерваторів про те, що прем'єр-міністр все ще користується високою підтримкою серед активістів партії.

75% опитаних висловилися за заборону алкоголю на Даунінг-стріт.

Опитування також вказало на масштаб скандалу: 89% сказали, що чули або читали про вечірки на Даунінг-стріт, і лише 3% сказали, що нічого про це не чули.

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