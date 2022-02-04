65% британцев считают, что Джонсон должен уйти с должности в случае штрафа за вечеринки во время локдауна

65% британцев считают, что премьер-министр Борис Джонсон должен уйти в отставку, если полиция оштрафует его за нарушение ограничений COVID.

Об этом свидетельствуют последние опросы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Джонсон попал в скандал из-за вечеринок, проведенных во время карантина на Даунинг-стрит и в Уайтхолле. Пока полиция расследует 12 случаев общественных собраний, которые могли нарушить законы по поводу собраний в помещениях, действовавших в то время.

Джонсон в среду выступал в парламенте на этот счет и заявил, что он сосредоточен на том, чтобы "продолжить работу". Он отказался сказать, уйдет ли в отставку, если полиция решит оштрафовать его за нарушение правил, сказав лишь, что "будет соблюдать закон".

Однако согласно опросу почти две трети общественности считают, что он должен уйти с должности, если будет наложен штраф, тогда как 58% считают, что он должен уйти, если его сотрудники нарушили закон.

Меньше половины — 44% — участвовавших в опросе избирателей консерваторов заявили, что Джонсон должен уйти в отставку, если его оштрафуют. Это подтверждает предположение депутатов-консерваторов, что премьер-министр все еще пользуется высокой поддержкой среди активистов партии.

75% опрошенных высказались за запрет на Даунинг-стрит.

Опрос также отметил масштаб скандала: 89% сказали, что слышали или читали о вечеринках на Даунинг-стрит, и лишь 3% сказали, что ничего об этом не слышали.

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