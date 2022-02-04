В Естонії заявили, що розгорнуті в Білорусі війська РФ можуть загрожувати і Литві

В Міноборони Естонії заявили, що Росія перекинула до Білорусі тисячі військовослужбовців та озброєння в рамках свого тиску на Україну, що може поставити під загрозу і безпеку Литви.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі ERR.

"Якщо досі там були війська Білорусі, яку ми з минулого літа не розглядаємо як дуже дружню країну, то зараз туди переміщуються війська Російської Федерації з такою технікою, яка цілком може подолати литовський кордон", - сказав генерал-лейтенант Мартін Херем.

За словами канцлера Міноборони Кусті Салма, мобілізація російських військ у Білорусі означає тривожну ситуацію для Литви.

"Сьогодні в Білорусі сконцентрувалася безпрецедентна кількість російських військовослужбовців, їх ніколи не було так багато - сьогодні їх там не менше 15 тисяч, і вони продовжують прибувати. Туди доставлено практично весь спектр озброєнь Російської Федерації, що застосовуються на землі та в повітрі, включаючи гелікоптери та всі решта", - зазначив Салм.

Він також звернув увагу на те, що у Білорусі розпочалися спільні російсько-білоруські навчання.

"У Литві це, безумовно, викликає велике занепокоєння, оскільки бойові дії відпрацьовуються із застосуванням зброї та військових, які знаходяться так близько до литовського кордону. Залишається тільки здогадуватися, куди саме вони вирішать рухатися, якою є їхня кінцева мета", - сказав канцлер.

На питання про те, яку загрозу безпеці Литви становлять російські війська в Білорусі, генерал Херем відповів, що загроза така сама, як для Естонії з боку розквартированих у Пскові, Печорах та інших місцях поблизу східного кордону Естонії російських військ.

На питання про те, чи планує Естонія підтримати Литву у разі потреби, Салм відповів: "Ми вже допомогли Литві під час літньої гібридної кризи і, звичайно, ми будемо першими, хто прийде на допомогу нашим найближчим союзникам".

Коли влітку Білорусь розпочала гібридну атаку на Польщу та Литву, намагаючись переправити тисячі мігрантів із Близького Сходу через кордон Євросоюзу, Естонія стала першою країною, яка надіслала допомогу Литві.

При цьому канцлер наголосив, що наразі немає ознак прямої військової загрози Литві. "Сьогодні ми не чуємо пропаганди такого типу, яка поширюється щодо України. Наприклад, що Литва хоче напасти та завоювати Білорусь і тому подібні небилиці. Але якщо подібні розмови десь почнуться, це буде чітким сигналом небезпеки", - сказав Салм.