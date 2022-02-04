В Эстонии заявили, что развернутые в Беларуси войска РФ могут угрожать и Литве

В Минобороны Эстонии заявили, что Россия опрокинула в Беларусь тысячи военнослужащих и вооружения в рамках своего давления на Украину, что может поставить под угрозу и безопасность Литвы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале ERR.

"Если до сих пор там были войска Беларуси, которую мы с прошлым летом не рассматриваем как очень дружественную страну, то сейчас туда перемещаются войска Российской Федерации с такой техникой, которая вполне может преодолеть литовскую границу", - сказал генерал-лейтенант Мартин Херем.

По словам канцлера Минобороны Кусти Салма, мобилизация российских войск в Беларуси означает тревожную ситуацию для Литвы.

"Сегодня в Беларуси сконцентрировалось беспрецедентное количество российских военнослужащих, их никогда не было так много – сегодня их там не менее 15 тысяч, и они продолжают прибывать. Туда доставлен практически весь спектр вооружений Российской Федерации, применяемых на земле и в воздухе, включая вертолеты и все остальные", - отметил Салм.

Он также обратил внимание на то, что в Беларуси начались совместные российско-белорусские учения.

"В Литве это, безусловно, вызывает большую обеспокоенность, поскольку боевые действия отрабатываются с применением оружия и военных, которые находятся так близко к литовской границе. Остается только догадываться, куда именно они решат двигаться, какова их конечная цель", - сказал канцлер.

На вопрос о том, какую угрозу безопасности Литвы представляют русские войска в Беларуси, генерал Херем ответил, что угроза такая же, как для Эстонии со стороны расквартированных в Пскове, Печорах и других местах вблизи восточной границы Эстонии русских войск.

На вопрос о том, планирует ли Эстония поддержать Литву в случае необходимости, Салм ответил: "Мы уже помогли Литве во время летнего гибридного кризиса и, конечно, мы будем первыми, кто придет на помощь нашим ближайшим союзникам".

Когда летом Беларусь приступила к гибридной атаке на Польшу и Литву, пытаясь переправить тысячи мигрантов с Ближнего Востока через границу Евросоюза, Эстония стала первой страной, которая направила помощь Литве.

При этом канцлер подчеркнул, что пока нет признаков прямой военной угрозы Литве. "Сегодня мы не слышим пропаганды такого типа, которая распространяется по Украине. Например, что Литва хочет напасть и завоевать Беларусь и тому подобные небылицы. Но если подобные разговоры где-то начнутся, это будет четким сигналом опасности", - сказал Салм.