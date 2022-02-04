ЗМІ назвали 5 кандидатів на посаду генсека НАТО

На посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу претендують п'ятеро колишніх і чинних політиків.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну інформацію оприлюднило німецьке агентство DPA у Twitter.

За інформацією агентства, на посаду можуть претендувати колишня прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей, прем'єр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр Естонії Кая Каллас, колишній Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Федеріка Могеріні і президент Румунії Клаус Йоганніс.

Слід зазначити, що Йоганніс був переобраний на другий термін у 2019 році і його президентський термін спливає за два роки.

Каллас очолила естонський уряд у січні 2021 року, в той час як Рютте перебуває на посаді вже 12 років.

Нагадаємо, повноваження чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга завершуються в кінці вересня. Після цього він очолить центральний банк Норвегії.

Столтенберг має економічну освіту і тривалу кар’єру у норвезькій політиці. Серед іншого, він очолював Партію праці, працював міністром фінансів та енергетики і прем’єр-міністром, доки став генсеком Альянсу у 2014 році.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.