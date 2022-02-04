СМИ назвали 5 кандидатов на должность генсека НАТО

На должность генерального секретаря Североатлантического альянса претендуют пятеро бывших и действующих политиков.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующую информацию обнародовало немецкое агентство DPA в Twitter.

По информации агентства, на должность могут претендовать бывший премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, премьер Нидерландов Марк Рютте, премьер Эстонии Кая Каллас, бывший Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерико Могерини и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Следует отметить, что Йоханнис был переизбран на второй срок в 2019 году и его президентский срок истекает через два года.

Каллас возглавила эстонское правительство в январе 2021 года, в то время как Рютте занимает должность уже 12 лет.

Полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга завершаются в конце сентября. После этого он возглавит центральный банк Норвегии.

Столтенберг имеет экономическое образование и длительную карьеру в норвежской политике. Среди прочего он возглавлял Партию труда, работал министром финансов и энергетики и премьер-министром, пока стал генсеком Альянса в 2014 году.

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