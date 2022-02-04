Прем’єр Британії і канцлер Німеччини продовжать роботу над санкціями проти РФ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і канцлер Німеччини Олаф Шольц погодилися під час розмови в п'ятницю, що західним союзникам необхідно передати Росії "чіткий і послідовний" меседж про наслідки подальшого вторгнення в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Лідери двох країн також погодилися з важливістю діалогу з Росією, стверджуючи, що вони намагатимуться використовувати всі доступні дипломатичні канали, щоб покласти край нинішній напруженості.

"Прем'єр-міністр і канцлер Шольц підкреслили необхідність для союзників донести до Росії чітке і послідовне повідомлення, в тому числі щодо наслідків подальшого російського вторгнення в Україну", - заявили у британському уряді після розмови.

"Вони домовилися продовжити співпрацю над комплексним пакетом санкцій. Прем’єр-міністр наголосив, що ці санкції мають бути готові негайно набути чинності у разі подальшого вторгнення Росії в Україну" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час візиту до Києва заявив, що Лондон та інші країни активують санкції і інші заходи проти РФ у ту ж мить, як нога російського солдата наважиться перетнути український кордон.

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