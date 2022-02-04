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Премьер Британии и канцлер Германии продолжат работу над санкциями против РФ

Пятница, 4 февраля 2022, 17:29

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц согласились в ходе разговора в пятницу, что западным союзникам необходимо передать России "четкий и последовательный" месседж о последствиях дальнейшего вторжения в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Лидеры двух стран также согласились с важностью диалога с Россией, утверждая, что они постараются использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности.

"Премьер-министр и канцлер Шольц подчеркнули необходимость для союзников донести до России четкое и последовательное сообщение, в том числе по поводу последствий дальнейшего российского вторжения в Украину", - заявили в британском правительстве после разговора.

"Они договорились продолжить сотрудничество над комплексным пакетом санкций. Премьер-министр подчеркнул, что эти санкции должны быть готовы немедленно вступить в силу в случае дальнейшего вторжения России в Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев заявил, что Лондон и другие страны активируют санкции и другие меры против РФ в тот же миг, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу.

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Великобритания Германия

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