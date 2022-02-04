Лавров, що багато років представляв Росію на безпековій конференції, не полетить до Мюнхена - ЗМІ

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров не братиме участі у цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки – досі він пропускав захід лише двічі.

Про це повідомила кореспондентка російської газети "Коммерсант", яка відповідає у виданні за МЗС РФ, передає "Європейська правда".

Джерело видання повідомило, що "планів участі у заході у міністра немає".

Хто представлятиме Росію на конференції при цьому не повідомляється.

Йдеться про найбільшу конференцію з питань євроатлантичної безпеки, що проводиться щороку в столиці Баварії. Минулого року вона не відбулася через пандемію коронавірусу, в поточному році пройде з 18 по 20 лютого, але з усіченою кількістю учасників та найсуворішими заходами безпеки.

У попередні роки Сергєй Лавров майже завжди очолював російську делегацію в Мюнхені, крім 2007 року, коли там зі знаменитою "мюнхенською промовою" виступив президент РФ Владімір Путін, і 2016 року, коли туди літав тодішній прем'єр-міністр Дмитрій Медведєв.

Раніше прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков говорив, що Путін цього року не візьме участі у конференції.

Голова конференції – відомий німецький дипломат Вольфганг Ішингер. Нещодавно він заявив, що позиція Німеччини щодо зброї для України б’є по її репутації і може призвести до втрати довіри союзників.

Ішингер невдовзі покине посаду глави Мюнхенської конференції з безпеки після 14-років перебування на ній, його замінить 66-річний Крістоф Гойсген. Він також розкритикував позицію уряду Німеччини щодо постачання зброї Україні.