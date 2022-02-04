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Лавров, много лет представлявший Россию на конференции безопасности, не полетит в Мюнхен - СМИ

Пятница, 4 февраля 2022, 19:53

Глава МИД РФ Сергей Лавров не будет участвовать в нынешней Мюнхенской конференции по безопасности – до сих пор он пропускал мероприятие только дважды.

Об этом сообщила корреспондентка российской газеты "Коммерсант", отвечающая в издании за МИД РФ, передает "Европейская правда".

Источник издания сообщил, что "планов участия в мероприятии у министра нет".

Речь идет о крупнейшей конференции по вопросам евроатлантической безопасности, которая проводится ежегодно в столице Баварии. В прошлом году она не состоялась из-за пандемии коронавируса, в текущем году пройдет с 18 по 20 февраля, но с усеченным количеством участников и строжайшими мерами безопасности.

В предыдущие годы Сергей Лавров почти всегда возглавлял российскую делегацию в Мюнхене, кроме 2007 года, когда там со знаменитой "мюнхенской речью" выступил президент РФ Владимир Путин, и в 2016 году, когда туда летал тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин в этом году не примет участия в конференции.

Глава конференции – известный немецкий дипломат Вольфганг Ишингер. Недавно он заявил, что позиция Германии по отношению к оружию для Украины бьет по ее репутации и может привести к потере доверия союзников.

Ишингер вскоре покинет пост главы Мюнхенской конференции по безопасности после 14-летнего пребывания на нем, его заменит 66-летний Кристоф Гойсген. Он также раскритиковал позицию правительства Германии по поставке оружия Украине.

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Россия Мюнхенская конференция

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