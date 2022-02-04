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Франція оновила умови в’їзду для українців

П'ятниця, 4 лютого 2022, 20:50

Уряд Франції оновив санітарні вимоги для в'їзду до Франції для громадян України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Консульський відділ посольства України у Франції на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається,  Україна перебуває в класифікаторі країн по захворюваності на Covid-19 у помаранчевій групі.

"Починаючи від 1 лютого 2022 р. для в'їзду на територію Франції громадяни України повинні представити в пунктах прикордонного контролю підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат антигенного тесту або ПЛР тесту" - йдеться у повідомленні.

При цьому, сертифікат повної вакцинації буде визнаватись при умові, що з часу останньої вакцини не минуло 9 місяців. У іншому разі потрібно зробити бустерне щеплення вакцинами Pfizer або Moderna.

Як і раніше, у разі відсутності підвердження про вакцинацію необхідно надати документальні підтвердження нагальної мети поїздки до Франції, негативний результат антигенного чи ПЛР тесту та дотримуватися 7-денної самоізоляції.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Греції Танос Плевріс заявив у п’ятницю, що країна скасовує вимогу щодо того, щоб вакциновані мандрівники надавали негативний тест на Covid-19.

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Франція

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