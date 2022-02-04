Франция обновила условия въезда для украинцев

Правительство Франции обновило санитарные требования для въезда во Францию ​​для граждан Украины.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Консульский отдел посольства Украины во Франции на своей странице в Facebook.

Как отмечается, Украина находится в классификаторе стран по заболеваемости Covid-19 в оранжевой группе.

"Начиная с 1 февраля 2022 г. для въезда на территорию Франции граждане Украины должны представить в пунктах пограничного контроля подтверждение о полной вакцинации и негативном результате антигенного теста или ПЦР теста" - говорится в сообщении.

При этом сертификат полной вакцинации будет признаваться при условии, что со времени последней вакцины не прошло 9 месяцев. В противном случае нужно сделать бустерную прививку вакцинами Pfizer или Moderna.

Как и раньше, в случае отсутствия подтверждения о вакцинации необходимо предоставить документальные подтверждения насущной цели поездки во Францию, отрицательный результат антигенного или ПЦР теста и соблюдать 7-дневную самоизоляцию.

Напомним, министр здравоохранения Греции Танос Плеврис заявил в пятницу, что страна отменяет требование о том, чтобы вакцинированные путешественники давали отрицательный тест на Covid-19.