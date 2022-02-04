Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Франция обновила условия въезда для украинцев

Пятница, 4 февраля 2022, 20:50

Правительство Франции обновило санитарные требования для въезда во Францию ​​для граждан Украины.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Консульский отдел посольства Украины во Франции на своей странице в Facebook.

Как отмечается, Украина находится в классификаторе стран по заболеваемости Covid-19 в оранжевой группе.

"Начиная с 1 февраля 2022 г. для въезда на территорию Франции граждане Украины должны представить в пунктах пограничного контроля подтверждение о полной вакцинации и негативном результате антигенного теста или ПЦР теста" - говорится в сообщении.

При этом сертификат полной вакцинации будет признаваться при условии, что со времени последней вакцины не прошло 9 месяцев. В противном случае нужно сделать бустерную прививку вакцинами Pfizer или Moderna.

Как и раньше, в случае отсутствия подтверждения о вакцинации необходимо предоставить документальные подтверждения насущной цели поездки во Францию, отрицательный результат антигенного или ПЦР теста и соблюдать 7-дневную самоизоляцию.

Напомним, министр здравоохранения Греции Танос Плеврис заявил в пятницу, что страна отменяет требование о том, чтобы вакцинированные путешественники давали отрицательный тест на Covid-19.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция

Статьи

Посол с грузинским отказом: кто такая Бриджит Бринк, которая возглавит дипмиссию США в Украине

Будущий посол США, которую выбрал Байден, прекрасно понимает, как коварна путинская Россия. Российскую агрессию она встретила в Тбилиси... (укр.)
4 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Радослав Сикорский: В случае нападения на вас Россия будет воевать не с Украиной, а с НАТО

"В случае вторжения об этом станет известно, по крайней мере, за несколько дней... Война будет существенно отличаться от того, что может себе представить Россия..." (укр.)
3 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Разговор под угрозой арбитража: как Польша пообещала Украине уладить проблему с авторазрешениями

Украина одержала первую – хотя и промежуточную – победу в споре с Польшей об увеличении квот на грузовые перевозки (укр.)
3 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда