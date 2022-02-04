Франция обновила условия въезда для украинцев
Правительство Франции обновило санитарные требования для въезда во Францию для граждан Украины.
Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Консульский отдел посольства Украины во Франции на своей странице в Facebook.
Как отмечается, Украина находится в классификаторе стран по заболеваемости Covid-19 в оранжевой группе.
"Начиная с 1 февраля 2022 г. для въезда на территорию Франции граждане Украины должны представить в пунктах пограничного контроля подтверждение о полной вакцинации и негативном результате антигенного теста или ПЦР теста" - говорится в сообщении.
При этом сертификат полной вакцинации будет признаваться при условии, что со времени последней вакцины не прошло 9 месяцев. В противном случае нужно сделать бустерную прививку вакцинами Pfizer или Moderna.
Как и раньше, в случае отсутствия подтверждения о вакцинации необходимо предоставить документальные подтверждения насущной цели поездки во Францию, отрицательный результат антигенного или ПЦР теста и соблюдать 7-дневную самоизоляцию.
Напомним, министр здравоохранения Греции Танос Плеврис заявил в пятницу, что страна отменяет требование о том, чтобы вакцинированные путешественники давали отрицательный тест на Covid-19.