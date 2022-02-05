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До Польщі прибули перші військові США для посилення східного флангу НАТО

Субота, 5 лютого 2022, 12:46

Перша група американських військових, відправлених США для посилення східного флангу НАТО на тлі нарощування російських військ біля кордонів України, прибула до Польщі. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство PAP.

У суботу на аеродром Ясьонка поблизу Жешува приземлився невеликий літак з першими американськими солдатами 82-ї повітряно-десантної дивізії, які дислокуватимуться у Польщі. 

Перші військові підсилюючого контингенту США прибули до Німеччини

Це перша партія з 1700 військових США, які повинні прибути до Європи для зміцнення східного флангу НАТО за рішенням президента Джо Байдена.

У суботу вранці речник 18-ї механізованої дивізії майор Пшемислав Ліпчинський  повідомив, що в Ясьонці в суботу очікують на два літаки з американськими солдатами. Другий, значно більший транспорт, мав прибути в обід, однак, за словами Ліпчинського, цей рейс був відкладений американською стороною.

На прибуття більшої кількості американських військових у Польщі очікують в неділю. 

США розпочали перекидання додаткових військ в Європу

Минулої середи Пентагон оголосив про тимчасове збільшення кількості американських військ у Європі з метою посилення східного флангу НАТО через концентрацію російських військ на українському кордоні. 

2 тисячі солдатів відправлять до Польщі та Німеччини, 1700 з них поїдуть до Польщі. Близько 1000 буде переведено з Німеччини до Румунії.

В МЗС РФ назвали "деструктивним кроком" рішення США перекинути до Європи додаткові кілька тисяч військових, заявивши, що це посилює напругу.

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Польща США Російська криза

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