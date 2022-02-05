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Ердоган після візиту в Україну заразився коронавірусом

Субота, 5 лютого 2022, 14:44

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у суботу вранці повідомив, що разом з дружиною отримав позитивний результат тесту на коронавірус. 

Про це глава Туреччини написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні результат нашого тесту на COVID-19, який ми з дружиною зробили після легких симптомів, виявився позитивним", - зазначив турецький президент.

Ердоган заявив, що Зеленський погодився на переговори з Путіним у Туреччині

За його словами, хвороба проходить легко і він продовжить працювати з дому. Ердоган уточнив, що заразився штамом "Омікрон".

Президент Туреччини перебував з візитом у Києві 3 лютого, де провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Він заявив, що готовий зробити все можливе, "щоб завершилася криза двох сусідніх через море дружніх держав".

Під час візиту президента Туреччини було підписано угоду про зону вільної торгівлі між країнами, а також угоду, яка розширює виробництво безпілотних літальних апаратів турецької компанії "Байкар" в Україні. 

3 лютого ​​стало відомо, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак захворів на Covid-19. За даними джерел "Української правди", заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга захворів на коронавірус одразу після зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату в Парижі 26 січня. Прессекретар Єрмака Дарія Зарівна також захворіла на ковід кілька днів тому.

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Туреччина Ердоган

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