Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Эрдоган после визита в Украину заразился коронавирусом

Суббота, 5 февраля 2022, 14:44

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу утром сообщил, что вместе с супругой получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом глава Турции написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным", – отметил турецкий президент.

Эрдоган заявил, что Зеленский согласился на переговоры с Путиным в Турции

По его словам, болезнь проходит легко, и он продолжит работать из дома. Эрдоган уточнил, что заразился штаммом "Омикрон".

Президент Турции был с визитом в Киеве 3 февраля, где провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Он заявил, что готов сделать все возможное, "чтобы завершился кризис двух соседних из-за моря дружественных государств".

Во время визита президента Турции было подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами, а также соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов турецкой компании "Байкар" в Украине.

3 февраля стало известно, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заболел Covid-19. По данным источников "Украинской правды", заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заболел коронавирусом сразу после встречи советников лидеров стран Нормандского формата в Париже 26 января. Пресс-секретарь Ермака Дария Заровна также заболела ководом несколько дней назад.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Турция Эрдоган

Статьи

Рассказываем, как эта неделя помогла Киеву: договоренности с Турцией, Польшей и не только

Способны ли визиты иностранных лидеров остановить Путина? Рассказываем об этом!
5 февраля 2022

Посол с грузинским отказом: кто такая Бриджит Бринк, которая возглавит дипмиссию США в Украине

Будущий посол США, которую выбрал Байден, прекрасно понимает, как коварна путинская Россия. Российскую агрессию она встретила в Тбилиси... (укр.)
4 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Радослав Сикорский: В случае нападения на вас Россия будет воевать не с Украиной, а с НАТО

"В случае вторжения об этом станет известно, по крайней мере, за несколько дней... Война будет существенно отличаться от того, что может себе представить Россия..." (укр.)
3 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда