Эрдоган после визита в Украину заразился коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу утром сообщил, что вместе с супругой получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом глава Турции написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным", – отметил турецкий президент.

По его словам, болезнь проходит легко, и он продолжит работать из дома. Эрдоган уточнил, что заразился штаммом "Омикрон".

Президент Турции был с визитом в Киеве 3 февраля, где провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Он заявил, что готов сделать все возможное, "чтобы завершился кризис двух соседних из-за моря дружественных государств".

Во время визита президента Турции было подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами, а также соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов турецкой компании "Байкар" в Украине.

3 февраля стало известно, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заболел Covid-19. По данным источников "Украинской правды", заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заболел коронавирусом сразу после встречи советников лидеров стран Нормандского формата в Париже 26 января. Пресс-секретарь Ермака Дария Заровна также заболела ководом несколько дней назад.

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