У США допустили анексію Донбасу Росією

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може атакувати Україну у різних формах, в тому числі анексувати Донбас.

Про це він заявив в ефірі низки американських ЗМІ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNBC.

"Ми віримо, що росіяни створили можливості для проведення значної військової операції в Україні, і ми наполегливо працюємо, щоб підготувати відповідь", – сказав Салліван.

Форма атаки може набувати різних форм, зазначив він. Можливі атаки можуть включати анексію українського Донбасу, кібератаки або повномасштабне вторгнення.

"Частково причиною того, чому ми так інтенсивно працювали протягом останніх кількох місяців, є не просто підготовка до однієї надзвичайної ситуації, а й до всіх непередбачених ситуацій, і робота з нашими союзниками та партнерами над тим, як виглядатиме відповідь у кожному з цих випадків", – сказав Салліван.

В інтерв’ю ABC Салліван заявив, що існує "дуже чітка" ймовірність, що Росія атакує Україну "у будь-який момент".

"Ми віримо, що існує дуже велика ймовірність того, що Владімір Путін віддасть наказ про атаку на Україну. Це може набувати різних форм. Це може статися як завтра, так і за кілька тижнів", - заявив радник.

"[Путін] поставив себе в позицію з розгортанням військ, щоб мати можливість діяти агресивно проти України в будь-який момент", — додав він, підкресливши, що Сполучені Штати співпрацюють з союзниками і продовжують наполягати на дипломатії.

Салліван сказав, що Сполучені Штати готові відповісти, незалежно від рішення Росії.

"Якщо вони замість цього виберуть піти шляхом ескалації, це коштуватиме українцям величезну людську ціну. Але ми віримо, з часом це обійдеться справжньою стратегічною ціною для Владіміра Путіна", - зазначив він.

Раніше Reuters повідомило, що Росія має у своєму розпорядженні приблизно 70% бойової могутності, яка, на її думку, буде потрібна для повномасштабного вторгнення в Україну, і відправляє додаткові батальйонні тактичні групи до кордону.

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