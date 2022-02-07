Прем’єрка Естонії: ЄС і США готові "оперативно реалізувати" всеохопний пакет санкцій проти РФ

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас обговорила з президентом Франції Еммануелем Макроном питання європейської безпеки і нарощування Росією своїх військ навколо України та в Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

"Незважаючи на інтенсивну дипломатію, ми не бачимо ознак того, що Росія знижує військову напруженість. Навпаки, нарощування військ навколо України триває, а тепер російські війська та техніка дісталися і Білорусі", - сказала Каллас у розмові з французьким президентом.

"Росія має зробити конкретні кроки для зниження напруженості. Україна, Франція, Німеччина та Росія знову зустрічаються в Нормандському форматі - це важливо для тиску на Росію за допомогою дипломатії, щоб вона відмовилася від військової загрози. Ми сподіваємося побачити прогрес у реалізації Мінських угод та підтримуємо зусилля Франції у цьому напрямі", - додала прем'єр-міністр.

Кая Каллас також сказала, що може статися, якщо Кремль відмовиться від діалогу та зробить вибір на користь воєнної ескалації.

"Європейський союз та США підготували всеохопний пакет санкцій, який ми готові оперативно реалізувати", – попередила вона.

Як відомо, Макрон відвідає Москву 7 лютого, після чого наступного дня приїде в Київ.

Перед візитом він заявив, що що безпека та суверенітет України не можуть бути предметом компромісу у переговорах із Росією.