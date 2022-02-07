Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Прем’єрка Естонії: ЄС і США готові "оперативно реалізувати" всеохопний пакет санкцій проти РФ

Понеділок, 7 лютого 2022, 08:51

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас обговорила з президентом Франції Еммануелем Макроном питання європейської безпеки і нарощування Росією своїх військ навколо України та в Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

"Незважаючи на інтенсивну дипломатію, ми не бачимо ознак того, що Росія знижує військову напруженість. Навпаки, нарощування військ навколо України триває, а тепер російські війська та техніка дісталися і Білорусі", - сказала Каллас у розмові з французьким президентом.

"Росія має зробити конкретні кроки для зниження напруженості. Україна, Франція, Німеччина та Росія знову зустрічаються в Нормандському форматі - це важливо для тиску на Росію за допомогою дипломатії, щоб вона відмовилася від військової загрози. Ми сподіваємося побачити прогрес у реалізації Мінських угод та підтримуємо зусилля Франції у цьому напрямі", - додала прем'єр-міністр.

Кая Каллас також сказала, що може статися, якщо Кремль відмовиться від діалогу та зробить вибір на користь воєнної ескалації.

"Європейський союз та США підготували всеохопний пакет санкцій, який ми готові оперативно реалізувати", – попередила вона.

Як відомо, Макрон відвідає Москву 7 лютого, після чого наступного дня приїде в Київ.

Перед візитом він заявив, що що безпека та суверенітет України не можуть бути предметом компромісу у переговорах із Росією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія Росія санкції

Статті

Проти Заходу, але на користь Києву: чому союз Путіна з Китаєм допоможе Україні

У Пекіні Путін послав важливий сигнал Заходу. Проте цей сигнал, негативний для Заходу, одночасно є позитивом для України.
5 лютого 2022 — Михайло Самусь, New Geopolitics Research Network

Посол з грузинською відмовою: хто така Бріджит Брінк, яка очолить дипмісію США в Україні

Майбутній посол США, яку обрав Байден, чудово розуміє, якою підступною є путінська Росія. Російську агресію вона зустріла у Тбілісі...
4 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Радослав Сікорський: У разі нападу на вас Росія воюватиме не з Україною, а з НАТО

"У разі вторгнення про це стане відомо щонайменше за кілька днів... Війна буде суттєво відмінною від того, що може собі уявити Росія..."
3 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда