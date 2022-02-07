Премьер Эстонии: ЕС и США готовы "оперативно реализовать" всеобъемлющий пакет санкций против РФ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудила с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы европейской безопасности и наращивания Россией своих войск вокруг Украины и Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

"Несмотря на интенсивную дипломатию, мы не видим признаков того, что Россия снижает военную напряженность. Напротив, наращивание войск вокруг Украины продолжается, а теперь российские войска и техника добрались и до Беларуси", - сказала Каллас в разговоре с французским президентом.

"Россия должна сделать конкретные шаги для снижения напряженности. Украина, Франция, Германия и Россия снова встречаются в Нормандском формате - это важно для давления на Россию посредством дипломатии, чтобы она отказалась от военной угрозы. Мы надеемся увидеть прогресс в реализации Минских соглашений и поддерживаем усилия Франции по этому направлению", - добавила премьер-министр.

Кая Каллас также сказала, что может произойти, если Кремль откажется от диалога и сделает выбор в пользу военной эскалации.

"Европейский союз и США подготовили комплекс санкций, который мы готовы оперативно реализовать", - предупредила она.

Как известно, Макрон посетит Москву 7 февраля, после чего на следующий день приедет в Киев.

Перед визитом он заявил, что безопасность и суверенитет Украины не могут являться предметом компромисса в переговорах с Россией.