Чому "геополітичний шлюб" Путіна з Китаєм насправді допомагає Києву

У п'ятницю в китайській столиці лідери РФ та КНР оголосили про новий етап у відносинах та, по суті, створили геополітичний альянс. Зокрема, Китай підтримав Путіна щодо "гарантій нерозширення НАТО".

Про те, чим же став для світу демонстративний стрибок Владіміра Путіна в обійми Пекіна, читайте у колонці директора New Geopolitics Research Network Михайла Самуся Проти Заходу, але на користь Києву: чому союз Путіна з Китаєм допоможе Україні.

Самусь нагадує, з чого все починалося у квітні 2021 року: військовий шантаж Кремля, зустріч Джо Байдена з Ангелою Меркель та Путіним і згода США на добудову "Північного потоку-2". Автор допускає, що тоді ж Путін запропонував Байдену "Велику угоду" - мовляв, в обмін на вплив на Україну та монополію "Газпрому" в Європі Росія не буде зближуватися з Китаєм, чим допоможе США змінити геополітичний баланс на свою користь.

Чи була така пропозиція, чи ні, але очевидно, що зрештою США, зазначає Михайло Самусь, не втілюють домовленості цієї угоди. "Північний потік-2" нині знову забуксував, Україну не здали, НАТО продовжує говорити про "політику відкритих дверей", у тому числі стосовно Києва.

У відповідь з’явився російський ультиматум, який підняв планку у торгах.

Утім, цей крок Кремля призвів до неочікуваного для нього результату.

Замість чергових порцій "глибокої занепокоєності" США та союзники почали масові поставки надсучасного озброєння Україні, Велика Британія з Польщею підтримали ідею тристороннього союзу з Україною, а Туреччина підписала угоду про вільну торгівлю на додаток до домовленості про виробництво "Байрактарів" під Києвом.

І от, пише автор колонки, ми бачимо нову відповідь Путіна - різкий відскок до "друга Сі" з демонстративною заявою про те, що тепер газ піде не в Європу, а до Китаю.

Шість аргументів та пояснень про те, що в цьому насправді є позитив для України, читайте в колонці Михайла Самуся Проти Заходу, але на користь Києву: чому союз Путіна з Китаєм допоможе Україні.