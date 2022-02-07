Почему "геополитический брак" Путина с Китаем на самом деле помогает Киеву

В пятницу в китайской столице лидеры РФ и КНР объявили о новом этапе в отношениях и, по сути, создали геополитический альянс. В частности, Китай поддержал Путина относительно "гарантий нерасширения НАТО".

О том, чем же стал для мира демонстративный прыжок Владимира Путина в объятия Пекина, читайте в колонке директора New Geopolitics Research Network Михаила Самуся Против Запада, но в пользу Киева: почему союз Путина с Китаем поможет Украине.

Самусь напоминает, с чего все начиналось в апреле 2021 года: военный шантаж Кремля, встреча Джо Байдена с Ангелой Меркель и Путиным и согласие США на достройку "Северного потока-2". Автор допускает, что тогда же Путин предложил Байдену "Большое соглашение" – мол, в обмен на влияние на Украину и монополию "Газпрома" в Европе Россия не будет сближаться с Китаем, чем поможет США изменить геополитический баланс в свою пользу.

Было ли такое предложение или нет, но очевидно, что в конце концов США, отмечает Михаил Самусь, не реализуют договоренности этого соглашения. "Северный поток-2" сейчас снова забуксовал, Украину не сдали, НАТО продолжает говорить о "политике открытых дверей", в том числе для Киева.

В ответ появился российский ультиматум, поднявший планку в торгах.

Впрочем, этот шаг Кремля привел к неожиданному для него результату.

Вместо очередных порций "глубокой обеспокоенности" США и союзники начали массовые поставки сверхсовременного вооружения Украине, Великобритания с Польшей поддержали идею трехстороннего союза с Украиной, а Турция подписала соглашение о свободной торговле в дополнение к договоренности о производстве "Байрактаров" под Киевом.

И вот, пишет автор колонки, мы видим новый ответ Путина – резкий отскок к "другу Си" с демонстративным заявлением о том, что теперь газ пойдет не в Европу, а в Китай.

Шесть аргументов и объяснений о том, что в этом действительно есть позитив для Украины, читайте в колонке Михаила Самуся Против Запада, но в пользу Киева: почему союз Путина с Китаем поможет Украине.