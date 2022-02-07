Уряди Молдови і Румунії проведуть спільне засідання: ухвалять низку домовленостей

Наприкінці цього тижня у Кишиневі відбудеться спільне засідання урядів Молдови та Румунії, на якому сусідні країни затвердять низку домовленостей.

Про це 7 лютого розповіла президентка Мая Санду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

На засіданні кабміни двох країн підпишуть кілька угод, зокрема про будівництво мосту через Прут в Унгенах та про надання Молдові гранту обсягом у 100 млн євро.

"Понеділок розпочинається з важливої ​​новини - наприкінці цього тижня у Кишиневі відбудеться спільне засідання урядів Молдови та Румунії. З цієї нагоди буде підписано кілька угод та протоколів про співпрацю. Серед них угода про будівництво нового мосту через Прут в Унгенах, програму безоплатної фінансової допомоги у розмірі 100 млн євро та скасування плати за роумінг", - заявила Санду.

За її словами, це унікальна можливість реалізувати проєкти, які мають велике значення для країни.

Спільне засідання урядів Молдови та Румунії відбудеться 11 лютого.

Наприкінці минулого року Мая Санду заявила, що її країна не має наміру вступати до НАТО, але хоче приєднання до Євросоюзу.

Раніше Санду заявляла, що вже попередила Росію, що її країна прагнутиме вступу до Європейського Союзу.

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