Правительства Молдовы и Румынии проведут совместное заседание: примут ряд договоренностей

В конце этой недели в Кишиневе состоится совместное заседание правительств Молдовы и Румынии, на котором соседние страны утвердят ряд договоренностей.

Об этом 7 февраля рассказала президент Майя Санду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

На заседании кабмины двух стран подпишут несколько соглашений, в частности, о строительстве моста через Прут в Унгенах и о предоставлении Молдове гранта в 100 млн евро.

"Понедельник начинается с важной новости – в конце этой недели в Кишиневе состоится совместное заседание правительств Молдовы и Румынии. По этому случаю будет подписано несколько соглашений и протоколов о сотрудничестве. Среди них соглашение о строительстве нового моста через Прут в Унгенах, программу бесплатной финансовой помощи в размере 100 млн евро и отмена платы за роуминг", – заявила Санду.

По ее словам, это уникальная возможность реализовать проекты, имеющие большое значение для страны.

Совместное заседание правительств Молдовы и Румынии состоится 11 февраля.

В конце прошлого года Майя Санду заявила, что ее страна не намерена вступать в НАТО, но хочет присоединения к Евросоюзу.

Ранее Санду заявляла, что уже предупредила Россию, что ее страна будет стремиться к вступлению в Европейский Союз.

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