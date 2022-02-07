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Глава МЗС Австрії: суверенітет України - умова нашої власної безпеки

Понеділок, 7 лютого 2022, 10:59

Глава МЗС Австрії Александр Шалленберг,  який спільно з колегами з Чехії та Словаччини 7-8 лютого відвідує Україну, заявив, що суверенітет України є умовою безпеки європейських держав. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter в понеділок вранці Шалленберг зазначив, що спільна поїздка міністрів є міцним сигналом солідарності Центральної Європи з українським народом. 

"Зрештою, суверенітет України - це умова нашої власної безпеки", - написав Александер Шалленберг.

Як повідомляли в МЗС України, це перший в історії візит глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату.

В рамках візиту міністри мають намір відвідати зону проведення Операції об'єднаних сил та провести переговори з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан разом з німецькою колегою Анналеною Бербок відвідає Україну 7-8 лютого.

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