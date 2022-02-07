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Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии встретились с украинскими военными в прифронтовой зоне

фото, видео
Понедельник, 7 февраля 2022, 14:03

Министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии, которые находятся в Украине с общим визитом, посетили прифронтовую зону на востоке и встретились с украинскими военными.

Как сообщает "Европейская правда", фотографии и видео из поездки опубликовал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

По его словам, министрам с вертолета показали территорию вдоль линии столкновения.

Также опубликованы фото встречи министров, одетых в бронежилеты и шлемы, с украинскими военнослужащими.

Как сообщали в МИД Украины, это первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата.

Глава МИД Австрии: суверенитет Украины – условие нашей собственной безопасности

После поездки на восток министры проведут переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Напомним, также к вечеру 7 февраля в Украину прибывает глава МИД Германии Анналена Бербок.

Ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, который должен был прибыть одновременно с Бербок, приедет  на следующий день - в связи с поездкой президента Эммануэля Макрона в Москву.

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Австрія Чехия Словакия Донбасс и ОРДЛО

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