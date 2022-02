Президентка Єврокомісії і Дуда поговорили про загрозу РФ 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, центральною темою розмови було стягнення Росією сил до кордонів України.

Як пише "Європейська правда", про це фон дер Ляєн повідомила у своєму Twitter.

"Ми тісно координуємо дії для підвищення готовності, включно з питаннями енергопостачання та санкцій на випадок будь-якої подальшої ескалації", - розповіла президентка Єврокомісії.

Good exchange with President @AndrzejDuda on the security situation and Russia’s military build-up.



We are coordinating deeply our preparedness, including on energy supply, and on sanctions to respond to any further escalation. pic.twitter.com/OW8tohxKGa