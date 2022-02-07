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Президентка Єврокомісії і Дуда поговорили про загрозу РФ 

Понеділок, 7 лютого 2022, 15:16

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, центральною темою розмови було стягнення Росією сил до кордонів України.

Як пише "Європейська правда", про це фон дер Ляєн повідомила у своєму Twitter.

"Ми тісно координуємо дії для підвищення готовності, включно з питаннями енергопостачання та санкцій на випадок будь-якої подальшої ескалації", - розповіла президентка Єврокомісії.

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Нагадаємо, Польща вирішила передати Україні військову допомогу у вигляді протиракетних комплексів та амуніції. Перша її партія має надійти цього тижня.

Президентка Єврокомісії минулого тижня повідомила, що ЄС підготував пакет "жорстких і комплексних" санкцій проти Росії на випадок, якщо Кремль вдасться до нової агресії проти України; йдеться у тому числі про заходи проти газопроводу "Північний потік-2".

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Польща Єврокомісія Росія

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