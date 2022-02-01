Моравецький у Києві порівняв сусідство з Росією з життям біля вулкана

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Києва порівняв життя по-сусідству з Росією із життям біля підніжжя вулкана.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав на спільному брифінгу з главою українського уряду Денисом Шмигалем.

"Наша частина Європи - Польща, Україна - не переживає частих землетрусів чи вибухів вулканів. Але що з того? Живучи у такій близькості до такого сусіда, як Росія, ми маємо враження, що живемо біля вулкана. Тому як ніхто в Європі ми розуміємо, якою цінністю є безпека, союзи і співпраця в питаннях безпеки", - сказав він.

Моравецький зазначив, що весь світ повинен сьогодні об’єднатися навколо цінностей, таких як суверенітет, незалежність і непорушність кордонів, оскільки ці цінності є не лише українськими, але і європейськими та світовими.

"Суверенна і демократична Україна є в інтересах всієї Європи. А якою б могла бути альтернатива - можемо подивитися на Білорусь", - сказав польський прем’єр.

Нагадаємо, перед від’їздом до Києва Моравецький заявив ЗМІ, що Польща готова передати Україні військову допомогу, зокрема, йдеться про боєприпаси, ПЗРК Grom і дрони різного типу.

Моравецький також сказав, що вірить у можливість відвернути вторгнення Росії до України, але якщо це все ж станеться - для українців "двері до Польщі будуть відчинені".

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