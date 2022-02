Президент Еврокомиссии и Дуда поговорили об угрозе РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, центральной темой разговора было стягивание Россией сил к границам Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом фон дер Ляйен сообщила в своем Twitter.

"Мы тесно координируем действия для повышения готовности, включая вопросы энергоснабжения и санкций на случай любой дальнейшей эскалации", - рассказала президент Еврокомиссии.

Good exchange with President @AndrzejDuda on the security situation and Russia’s military build-up.



We are coordinating deeply our preparedness, including on energy supply, and on sanctions to respond to any further escalation.