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Президент Еврокомиссии и Дуда поговорили об угрозе РФ

Понедельник, 7 февраля 2022, 15:16

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, центральной темой разговора было стягивание Россией сил к границам Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом фон дер Ляйен сообщила в своем Twitter.

"Мы тесно координируем действия для повышения готовности, включая вопросы энергоснабжения и санкций на случай любой дальнейшей эскалации", - рассказала президент Еврокомиссии.

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Напомним, Польша решила передать Украине военную помощь посредством противоракетных комплексов и амуниции. Первая ее партия должна поступить на этой неделе.

Президент Еврокомиссии на прошлой неделе сообщила, что ЕС подготовил пакет "жестких и комплексных" санкций против России на случай, если Кремль прибегнет к новой агрессии против Украины; речь в том числе о мерах против газопровода "Северный поток-2".

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