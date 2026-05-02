У Німеччині відреагували на рішення США вивести частину військ

Європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

Про це заявив у суботу міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у відповідь на оголошення про плани США вивести 5000 військовослужбовців з Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Німеччина на правильному шляху" в цьому плані, сказав Пісторіус, вказавши на розширення збройних сил Бундесверу, більші та швидші закупівлі обладнання та будівництво інфраструктури.

У п’ятницю Пентагон оголосив, що США виведуть 5 000 військовослужбовців із Німеччини, яка є союзником по НАТО.

Пісторіус оцінив поточну чисельність американських військ, дислокованих у Німеччині, у "майже 40 000".

У відповідь на різку критику з боку Вашингтона щодо витрат на оборону європейські члени НАТО, включаючи Німеччину, пообіцяли взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону.

Однак через обмежені бюджети та значні прогалини у військовому потенціалі регіону знадобиться багато років, щоб задовольнити власні потреби у сфері безпеки.

"Присутність американських солдатів у Європі, і особливо в Німеччині, відповідає нашим інтересам і інтересам Сполучених Штатів", – сказав Пісторіус.

Проте, за його словами, "було передбачувано, що США виведуть війська з Європи, включаючи Німеччину".

Нагадаємо, цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц "вважає, що для Ірану нормально мати ядерну зброю", а також додав, що той "не знає, про що говорить".

Ця заява президента США прозвучала після того, як у понеділок канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що іранське керівництво принижує весь американський народ, а також вчергове розкритикував США за відсутність стратегії у війні.

На цьому тлі Трамп пригрозив скоротити чисельність американських військ у Німеччині.