Литва підвищила готовність своєї армії через спільні навчання РФ і Білорусі

Збройні сили Литви підвищили рівень готовності у зв’язку з початком у Білорусі спільних російсько-білоруських військових навчань.

Як повідомляє LRT, про це в інтерв’ю BNS сказав командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис, пише "Європейська правда".

Він ствердно відповів на запитання агентства про те, чи литовські військові у підвищеній готовності у зв’язку з проведенням навчань, до яких, за даними НАТО, залучені близько 30 тисяч військовослужбовців.

За словами Вальдемараса Рупшиса, литовські підрозділи перебувають на належних позиціях і зможуть швидко відреагувати на потенційні загрози.

Командувач також зазначив, що переконаний, що принаймні частина російських військ залишиться у Білорусі й після навчань.

"Звісно, під питанням, які саме підрозділи залишаться і які сили", - зауважив він, додавши, що якщо Росія не стане забирати додому підрозділи, які забезпечують логістику, інженерні заходи та протиповітряну оборону, це "фундаментально змінить ситуацію у Білорусі".

Як повідомлялося, НАТО розглядає можливість збільшити військову присутність у країнах Балтії та Польщі у випадку, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.