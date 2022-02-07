Литва повысила готовность своей армии из-за совместных учений РФ и Беларуси

Вооруженные силы Литвы повысили уровень готовности в связи с началом в Беларуси совместных российско-белорусских военных учений.

Как сообщает LRT, об этом в интервью BNS сказал командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис, пишет "Европейская правда".

Он утвердительно ответил на вопрос агентства о том, находятся ли литовские военные в повышенной готовности в связи с проведением учений, к которым, по данным НАТО, привлечены около 30 тысяч военнослужащих.

По словам Рупшиса, литовские подразделения находятся на позициях и смогут быстро отреагировать на потенциальные угрозы.

Командующий также отметил: он убежден, что по крайней мере часть российских войск останется в Беларуси и после учений.

"Конечно, под вопросом, какие именно подразделения останутся и какие силы", - отметил он, добавив, что если Россия не станет забирать домой подразделения, обеспечивающие логистику, инженерные мероприятия и противовоздушную оборону, это "фундаментально изменит ситуацию в Беларуси".

Как сообщалось, НАТО рассматривает возможность увеличить военное присутствие в странах Балтии и Польши в случае, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.