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Особливості інтер'єрного освітлення у квартирах у стилі лофт

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Понеділок, 7 лютого 2022, 18:30
 

Індустріальний стиль в оформленні інтер'єрів будинків і квартир має велику популярність не тільки на своїй батьківщині – у США, а й у всьому світі.

Серед наших співвітчизників також багато шанувальників цього популярного стилю оформлення житлових просторів, що робить ставку на простоту форм, відкритість та цілісність простору з мінімумом декору.

Однією із родзинок інтер'єрів у стилі лофт є особливий специфічний дизайн освітлювальних приладів.

Люстри як джерело центрального світла

Незважаючи на ретро спрямованість стилю лофт, у таких інтер'єрах часто використовують штучно зістарені або спеціально стилізовані під старовину джерела світла. Причому самі вони можуть бути сучасними, а не антикварними.

Світлодіодні LED лампи особливого дизайну можуть замінити старовинні лампи розжарювання, які використовувалися в традиційних інтер'єрах стилю лофт у минулому столітті. Тим більше, що виробники освітлювальних приладів сьогодні цілеспрямовано вводять в асортимент своєї продукції лампи та люстри в індустріальному ретро дусі середини минулого століття.

Лампа Едісона у стилі Лофт є найбільш органічним доповненням до люстр індустріального дизайну, які відрізняються простотою геометрії, відсутністю витончених деталей і нехитро форм. Їх дизайн навіть іноді межує з грубістю і необтесаністю, проте, такі закони стилю лофт - підкреслена простота і ніякої вишуканості і розкоші.

Підвісні світильники та підлогові бра

Невід'ємним атрибутом домашніх інтер'єрів, основу яких лежить індустріальний ретро стиль, є також локальні джерела світла. Найчастіше дизайнери прикрашають обідню зону підвісними світильниками з металу, які мають форму конуса чи практично плоскої тарілки.

Відповідно, лампа в таких світильниках добре оглядається з усіх боків і має бути обрана відповідно до вимог стилю. Великий вибір світлодіодних ламп Едісона ретро форм та освітлювальних приладів стилізованого під старовину дизайну можна знайти в інтернет магазині модного інтер'єрного та вуличного світла brille.ua.

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