Особенности интерьерного освещения в квартирах в стиле лофт

Индустриальный стиль в оформлении интерьеров домов и квартир пользуется большой популярностью не только на своей родине – в США, но и во всём мире. Среди наших соотечественников также много поклонников этого популярного стиля оформления жилых пространств, который делает ставку на простоту форм, открытость и целостность пространства с минимумом декора. Одной из изюминок интерьеров в стиле лофт является особый специфический дизайн осветительных приборов.

Люстры как источник центрального света

Несмотря на ретро направленность стиля лофт, в таких интерьерах часто используют искусственно состаренные или специально стилизованные под старину источники света. Причём, сами они могут быть современными, а не антикварными.

Светодиодные led лампы особого дизайна вполне могут заменить старинные лампы накаливания, которые использовались в традиционных интерьерах стиля лофт в прошлом веке. Тем более что производители осветительных приборов сегодня целенаправленно вводят в ассортимент своей продукции лампы и люстры в индустриальном ретро духе середины прошлого столетия.

Лампа Эдисона в стиле Лофт является наиболее органичным дополнением к люстрам индустриального дизайна, которые отличаются простотой геометрии, отсутствием утончённых деталей и незамысловатостью форм. Их дизайн даже иногда граничит с грубостью и кажущейся неотёсанностью, однако, таковы законы стиля лофт – подчёркнутая простота и никакой изысканности и роскоши.

Подвесные светильники и напольные бра

Неотъемлемым атрибутом домашних интерьеров, в основе которых лежит индустриальный ретро стиль, являются также локальные источники света. Чаще всего дизайнеры украшают обеденную зону подвесными светильниками из металла, которые имеют форму конуса или практически плоской тарелки.

Соответственно, лампа в таких светильниках хорошо обозревается со всех сторон и должна быть выбрана в соответствии с требованиями стиля. Большой выбор светодиодных ламп Эдисона ретро форм и осветительных приборов стилизованного под старину дизайна можно найти в интернет магазине модного интерьерного и уличного света brille.ua.

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