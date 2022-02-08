Путін розповів Макрону про "проблеми України" і запропонував притулок Порошенку

Президент Росії Владімір Путін поскаржився французькому колезі Еммануелю Макрону на переслідування політиків в Україні і запропонував притулок експрезиденту Петру Порошенку.

Про це він сказав на пресконференції після переговорів з президентом Франції, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Путін заявив про переслідування політиків та нібито "обмеження права говорити російською" в Україні. Крім того він підтвердив готовність надати притулок Порошенку.

"Коли Порошенко ще був президентом України, я йому казав, що, якщо у нього виникнуть якісь складнощі в майбутньому, Росія готова надати йому політичний притулок. Він тоді іронізував багато з цього питання. Але сьогодні хочу підтвердити свою пропозицію, незважаючи на наші серйозні розбіжності щодо врегулювання на Донбасі" - заявив Путін.

Слід зазначити, що Порошенко вже відреагував на пропозицію.

"Наша команда неодноразово заявляла, що переслідуючи проєвропейську опозицію в Україні, Зеленський насамперед хоче зробити подарунок Путіну. Нині це підтвердив вже сам Путін" - написав він на своїй сторінці у Facebook.

"Володимиру Володимировичу (раджу) — нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. І одвічна російська практика "опікуватися" українською політикою та політиками вже давно припинилася" - додав Порошенко.

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