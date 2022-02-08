Путин рассказал Макрону о "проблемах Украины" и предложил убежище Порошенко

Президент России Владимир Путин пожаловался французскому коллеге Эммануэлю Макрону на преследование политиков в Украине и предложил убежище экс-президенту Петру Порошенко.

Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции, сообщает "Европейская правда".

В частности, Путин заявил о преследовании политиков и якобы "ограничении права говорить по-русски" в Украине. Кроме того, он подтвердил готовность приютить Порошенко.

"Когда Порошенко еще был президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал многое по этому вопросу. Но сегодня хочу подтвердить свое предложение, несмотря на наши серьезные разногласия по урегулированию на Донбассе" - заявил Путин.

Следует отметить, что Порошенко уже отреагировал на предложение.

"Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский, прежде всего, хочет сделать подарок Путину. Сейчас это подтвердил уже сам Путин", - написал он на своей странице в Facebook.

"Владимиру Владимировичу (советую) — наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика "заботиться" о украинской политике и политиках уже давно прекратилась" - добавил Порошенко