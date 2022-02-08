У Польщі міністр подав у відставку через спірну податкову реформу

Міністр фінансів Польщі Тадеуш Косцінський подав у відставку через масштабну податкову реформу "Польський лад".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"Вище керівництво "Права і справедливості" (ПіС, тправляча партія – ред.) вирішило прийняти відставку міністра Тадеуша Косцінського", - сказала речниця ПіС Аніта Червінська.

Міністр взяв на себе відповідальність за наслідки "Польського ладу".

Поки не буде обрано його наступника, функцію міністра фінансів виконуватиме прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

1 січня податкова частина "Польського ладу" набула чинності. Однією з найважливіших змін, запроваджених податковою реформою, є збільшення суми звільнення від податків до 30 тис. злотих. злотих (213,5 тис. грн), натомість межа збільшення ставки податків встановлена на рівні доходів 120 тис. злотих (854 тис. грн).

Це далеко не всі запропоновані податкові новації. Серед інших: звільнення від податку на прибуток для пенсій до 2,5 тис. злотих (17,8 тис. грн), зменшення податку для низки галузей, зокрема IT, а також податкові пільги для родин та виплати на дітей.

Загалом, як зазначали у польському уряді, для 70% поляків податкові зміни матимуть позитивний характер. А в цілому для 90% поляків зміни будуть позитивними або нейтральними.

Але на початку січня у ЗМІ з’явилася інформація про низку професійних та соціальних груп, які після 1 січня отримали суттєво нижчі зарплати (зокрема, деякі вчителі, працівники спецслужб, пенсіонери).

В уряді називали це помилкою, пообіцявши розібратися. Відставка міністра фінансів і ще кількох чиновників відтак виглядала очікуваною.

Детальніше про реформу читайте у статті Податковий переворот: чому масштабна реформа польської влади стала проблемою.