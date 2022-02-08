В Польше министр подал в отставку из-за спорной налоговой реформы

Министр финансов Польши Тадеуш Костинский подал в отставку из-за масштабной налоговой реформы "Польский строй".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"Высшее руководство "Права и справедливости" (ПиС, правящая партия – ред.) решило принять отставку министра Тадеуша Костинского", - сказала спикер ПиС Анита Червинская.

Министр взял на себя ответственность за последствия "Польского строя".

Пока не будет избран его преемник, функцию министра финансов будет выполнять премьер-министр Матеуш Моравецкий.

1 января налоговая часть "Польского строя" вступила в силу. Одним из важнейших изменений, введенных в налоговую реформу, является увеличение суммы освобождения от налогов до 30 тыс. злотых. злотых (213,5 тыс. грн), а предел увеличения ставки налогов установлен на уровне доходов 120 тыс. злотых (854 тыс. грн).

Это далеко не все предложенные налоговые новшества. Среди других: освобождение от налога на прибыль для пенсий до 2,5 тыс. злотых (17,8 тыс. грн), уменьшение налога для ряда отраслей, в частности, IT, а также налоговые льготы для семей и выплаты на детей.

В целом, как отмечали в польском правительстве, для 70% поляков налоговые изменения будут носить положительный характер. А в целом для 90% поляков изменения будут положительными или нейтральными.

Но в начале января в СМИ появилась информация о ряде профессиональных и социальных групп, которые после 1 января получили существенно более низкие зарплаты (в частности, некоторые учителя, работники спецслужб, пенсионеры).

В правительстве это называли ошибкой, пообещав разобраться. Отставка министра финансов и еще нескольких чиновников выглядела ожидаемой.

Детальнее о реформе читайте в статье Налоговый переворот: почему масштабная реформа польских властей стала проблемой.