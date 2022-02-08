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Великобритания может разместить истребители и корабли для защиты юго-восточной Европы

Вторник, 8 февраля 2022, 09:41

Премьер Великобритании Борис Джонсон предупредил, что вторжение России в Украину только усилит НАТО и заявил о намерениях разметить истребители и корабли в юго-восточной Европе.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Times.

Премьер-министр заверил, что Британия не "дрогнет" и что ее поддержка Европы и НАТО останется "безоговорочной и неизменной".

Британия уже объявила, что отправит 350 королевских морских пехотинцев в Польшу в рамках планов на случай чрезвычайных ситуаций в "духе солидарности" на фоне опасений, что Россия планирует вторгнуться в Украину с нескольких фронтов.

Джонсон говорит, что он готов пойти дальше и рассматривает возможность отправки истребителей Typhoon и военных кораблей в юго-восточную Европу. Были, в частности, разработаны планы размещения самолетов в Румынии и Болгарии.

"Союзники по НАТО согласились, что есть готовность послать больше сил для обеспечения безопасности наших союзников на восточном фланге. Министры иностранных дел Латвии и Эстонии призвали о дополнительной поддержке из-за наращивания сил России в Беларуси. Мы готовы придать эти силы" – заявил Джонсон.

Премьер Британии подчеркнул, что сейчас наблюдается самое большое военное наращивание в Европе со времен холодной войны, что подтверждает срочность усилий Лондона и союзников.

В то же время он выразил надежду, что дипломатия позволит предотвратить углубление кризиса.

Как сообщалось, премьер-министр Британии Борис Джонсон планирует уверять Российскую Федерацию в том, что НАТО по своей сути – оборонный альянс и не представляет угрозы, и что любая европейская страна должна иметь право вступить в нее.

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Великобритания

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