Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У МЗС заперечили дані CNN про політичний мотив скасування зустрічі Зеленського і глави МЗС Німеччини

Вівторок, 8 лютого 2022, 12:50

У МЗС України заявили, що твердження про те, що зустріч президента України Володимира Зеленського та глави МЗС Німеччини Анналени Бербок не відбулася, аби надіслати певний політичний сигнал, не відповідають дійсності. 

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він повторив пояснення, яке публічно навела Анналена Бербок, що зустріч скасували через зміни у графіках обох сторін.

CNN стверджує, що зустріч Зеленського і Бербок скасували через її відмову виступити проти "Північного потоку-2"

"Велика кількість іноземних гостей зараз відвідує Україну, аби продемонструвати солідарність на тлі агресивних дій РФ. Паралельно відбувається багато телефонних розмов та інших контактів. Президент Володимир Зеленський має надзвичайно насичений графік, який окрім міжнародної частини також включає координацію багатьох важливих процесів внутрішнього життя України", - зазначив Ніколенко.

Він підкреслив, що "жодні чутки, анонімні джерела та конспірологічні теорії не зможуть вбити клин в міцні відносини України та Німеччини". 

Речник нагадав, що під час минулого візиту німецької міністерки 17 січня Зеленський провів з нею зустріч. 

Американський телеканал CNN повідомив із посиланням на джерело в українському уряді, що зустріч міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок та президента України Володимира Зеленського 7 лютого було скасовано через її відмову прямо заявити про зупинку "Північного потоку-2" у разі вторгнення РФ в Україну. 

Глава МЗС України Дмитро Кулеба запевняв, що ніяких проблем із зустріччю немає, і в жодному разі не треба сприймати відсутність цієї зустрічі як якийсь політичний сигнал.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
МЗС Німеччина Зеленський Російська криза

Статті

Погрози Лукашенка: що стоїть за словами про "ракетні удари" по Україні

Лукашенко погрожує допомогти РФ у атаці на Київ, у тому числі "ракетними ударами". Наскільки варто непокоїтися погрозами білоруського диктатора?
8 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Росія фальсифікує своє членство в ООН та Радбезі? Детально про звинувачення України

Є великі сумніви, що Росія взагалі є членом ООН. Жодних публічних рішень про вступ РФ немає, а секретаріат ООН відмовляється відкрити "таємні" документи з цього приводу.
8 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Кінець проросійського шляху: як прибічники ЄС та НАТО повернули владу в Чорногорії

Проросійський уряд Чорногорії відправили у відставку. Втім, політична криза ще далека до завершення, і це дає "друзям Путіна" шанс на реванш.
7 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда