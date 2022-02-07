Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Зустріч глави МЗС Німеччини із Зеленським скасували – ЗМІ

Понеділок, 7 лютого 2022, 16:53

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, хоча їхня зустріч планувалася.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

За даними агентства, натомість у Бербок запланована зустріч із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Як причина, через яку зустріч не відбудеться, були названі труднощі з розкладом.

Раніше Бербок заявила, що своїм другим візитом до України менш ніж за місяць вона продовжить дипломатичні зусилля у зв’язку з вибухонебезпечною ситуацією, яка склалась навколо українських кордонів.

Анналена Бербок відвідувала Київ 17 січня. Очікувалося, що цього разу вона приїде в Україну та на Донбас спільно зі своїм французьким колегою. 

Однак, одночасний приїзд до України міністрів не склався у зв’язку з поїздками президента Франції Еммануеля Макрона до Москви та Києва.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Німеччина

Статті

Кінець проросійського шляху: як прибічники ЄС та НАТО повернули владу в Чорногорії

Проросійський уряд Чорногорії відправили у відставку. Втім, політична криза ще далека до завершення, і це дає "друзям Путіна" шанс на реванш.
7 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Проти Заходу, але на користь Києву: чому союз Путіна з Китаєм допоможе Україні

У Пекіні Путін послав важливий сигнал Заходу. Проте цей сигнал, негативний для Заходу, одночасно є позитивом для України.
5 лютого 2022 — Михайло Самусь, New Geopolitics Research Network

Посол з грузинською відмовою: хто така Бріджит Брінк, яка очолить дипмісію США в Україні

Майбутній посол США, яку обрав Байден, чудово розуміє, якою підступною є путінська Росія. Російську агресію вона зустріла у Тбілісі...
4 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда