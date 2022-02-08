Глава МЗС Німеччини приїхала у прифронтову зону в Широкине

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у другий день свого візиту до України вирушила на схід, у тому числі у Широкине, що знаходиться фактично на лінії зіткнення.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Spiegel за повідомленнями німецьких журналістів, які супроводжують делегацію.

Анналена Бербок, яку з міркувань безпеки одягли у бронежилет і шолом, поспілкувалася з українськими військовими про поточну ситуацію, та провела поруч з лінією зіткнення близько 40 хвилин. Ніяких інцидентів за цей час не трапилося.

Бербок зазначила, що покинуте селище виглядає "дуже пригнічуюче" і є "свідченням факту, що посеред Європи триває війна".

Бербок зустрічалася також із представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та має заплановані зустрічі з волонтерськими організаціями у Маріуполі.

Нагадаємо, 7 лютого на схід їздили міністри закордонних справ Австрії, Чехії і Словаччини, вони відвідали Станицю Луганську.