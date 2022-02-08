Глава МИД Германии приехала в прифронтовую зону в Широкино

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во второй день своего визита в Украину отправилась на восток, в том числе в Широкино, что находится фактически на линии столкновения.

Как пишет "Европейская правда", об этом передает Spiegel по сообщениям немецких журналистов, сопровождающих делегацию.

Анналена Бербок, которую из соображений безопасности одели в бронежилет и шлем, пообщалась с украинскими военными о текущей ситуации и провела рядом с линией столкновения около 40 минут. Никаких инцидентов за это время не произошло.

Бербок отметила, что заброшенный поселок выглядит "очень угнетающе" и является "свидетельством факта, что посреди Европы идет война".

Бербок встречалась также с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, запланированы встречи с волонтерскими организациями в Мариуполе.

Напомним, 7 февраля на восток ездили министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии, они посетили Станицу Луганскую.

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