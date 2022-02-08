Зеленський змінив посла у Польщі 

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади посла у Польщі Андрія Дещицю та призначив замість нього Василя Зварича.

Про це йдеться в оприлюднених на сайті ОП указах глави держави, повідомляє "Європейська правда".

Дещиця був призначено послом у Польщі у 2014 році, до цього він кілька місяців, які припали на анексію Криму та початок війни на Донбасі, був виконувачем обов’язків міністра закордонних справ України.

Варто зазначити, час роботи Андрія Дещиці на посаді посла є доволі тривалим. Одним із ключових принципів дипломатії є принцип ротації, за яким посол працює кілька років, після чого його або відкликають додому, у столицю, або ж переводять у іншу країну.

Василь Зварич обіймав посаду директора другого територіального департаменту МЗС України, а також був заступником директора департаменту інформаційної політики міністерства закордонних справ. Він також був радником-посланником посольства України в Польщі.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди