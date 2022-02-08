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Зеленский сменил посла в Польше

Вторник, 8 февраля 2022, 14:11

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности посла в Польше Андрея Дещицу и назначил вместо него Василия Зварыча.

Об этом говорится в обнародованных на сайте ОП указах главы государства, сообщает "Европейская правда".

Дещица был назначен послом в Польше в 2014 году, до этого он несколько месяцев, пришедшихся на аннексию Крыма и начало войны на Донбассе, был исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины.

Дещица снова спел. На этот раз - польский гимн

Стоит отметить, время работы Андрея Дещицы в должности посла достаточно длительное. Одним из ключевых принципов дипломатии является принцип ротации, по которому посол работает несколько лет, после чего его либо отзывают домой, в столицу, либо переводят в другую страну.

Василий Зварыч занимал должность директора второго территориального департамента МИД Украины, а также являлся заместителем директора департамента информационной политики министерства иностранных дел. Он также был советником-посланником посольства Украины в Польше.

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Зеленский Польша

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