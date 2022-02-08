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"1938 рік нашого покоління": прем’єрка Литви про безпекову ситуацію у Європі

Вівторок, 8 лютого 2022, 16:30

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте провела паралелі між нинішньою безпековою ситуацією у Європі та 1938 роком у зв'язку з тим, як поводиться Російська Федерація.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian, цитуючи її інтерв’ю. 

"Зараз настала ситуація 1938 року для нашого покоління", - заявила Шимоніте. "Нейтралітет допомагає агресорам, і ніколи - їхнім жертвам", - додала вона. 

Прем’єрка зауважила, що якщо російські війська, скупчені біля кордонів України, почнуть інтегруватися з білоруськими, це серйозно змінить безпекову ситуацію для країн Балтії і всієї Східної Європи. 

"Це означатиме збільшення присутності НАТО - і це не буде провокацією, як заявляють у Москві, а реакцією на зміну обставин на кордонах НАТО. Зараз на цій території купа зброї. Російські підрозділи, що розташовані на півдні країни, можуть дуже швидко перекидатися. Тривають різноманітні гібридні атаки", - зазначила Шимоніте, додавши, що для Кремля не існує червоних ліній. 

Інгріда Шимоніте зауважила, що Путіну, напевно, лестять візити іноземних колег, тому що так він відчуває себе важливим гравцем, і це, ймовірно, одна з цілей його дій.

"Ці розмови (з Путіним) повинні будуватися не довкола питання "що ми можемо зробити, щоб ви були задоволені", а довкола "ми зараз говоримо серйозно, і коли ми кажемо, що кожна країна має право обирати собі безпекові альянси, то маємо на увазі саме це", - зазначила прем’єрка Литви. 

Як повідомлялося, НАТО розглядає можливість додаткового збільшення своєї військової присутності у країнах Балтії та Польщі у випадку, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

Німеччина вже оголосила про перекидання до Литви додаткових 350 військових.

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Литва Росія

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